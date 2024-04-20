Украинский дрон упал в селе под Белгородом, но не сдетонировал

Киевский режим попытался совершить очередную террористическую атаку на территории России. Как передаёт в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в подконтрольном ему регионе упал украинский беспилотный летательный аппарат.

В сообщении говорится о том, что принадлежащий Вооружённым силам Украины беспилотник рухнул в населённом пункте Истобное, расположенном в Губкинском городском округе. По словам губернатора, падение произошло без детонации.

В результате случившегося была повреждена летняя веранда частного дома. О пострадавших не сообщалось. В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы.