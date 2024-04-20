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Регион
19 апреля, 22:08

Украинский дрон упал в селе под Белгородом, но не сдетонировал

Губернатор Гладков: Дрон ВСУ атаковал белгородское село Истобное, раненых нет

Киевский режим попытался совершить очередную террористическую атаку на территории России. Как передаёт в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в подконтрольном ему регионе упал украинский беспилотный летательный аппарат.

В сообщении говорится о том, что принадлежащий Вооружённым силам Украины беспилотник рухнул в населённом пункте Истобное, расположенном в Губкинском городском округе. По словам губернатора, падение произошло без детонации.

В результате случившегося была повреждена летняя веранда частного дома. О пострадавших не сообщалось. В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы.

Над Белгородской областью уничтожены три украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожены три украинских беспилотника

Ранее о похожем происшествии сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявлял об уничтожении трёх украинских беспилотников в небе над регионом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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