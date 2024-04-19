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19 апреля, 20:59

Губернатор Старовойт сообщил об уничтожении трёх БПЛА над Курской областью

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении трёх украинских беспилотников над Курской областью. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

"В небе над Курской областью уничтожены два украинских БПЛА. Спасибо нашим защитникам!" — написал он и добавил, что спустя время был сбит ещё один дрон.

Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области
Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области

Ранее шесть ударных беспилотников сбиты в небе над Брянской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки загорелся объект энергетической инфраструктуры.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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