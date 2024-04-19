Губернатор Старовойт сообщил об уничтожении трёх БПЛА над Курской областью

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении трёх украинских беспилотников над Курской областью. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

"В небе над Курской областью уничтожены два украинских БПЛА. Спасибо нашим защитникам!" — написал он и добавил, что спустя время был сбит ещё один дрон.