Губернатор Старовойт сообщил об уничтожении трёх БПЛА над Курской областью
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении трёх украинских беспилотников над Курской областью. Об этом он рассказал в телеграм-канале.
"В небе над Курской областью уничтожены два украинских БПЛА. Спасибо нашим защитникам!" — написал он и добавил, что спустя время был сбит ещё один дрон.
Ранее шесть ударных беспилотников сбиты в небе над Брянской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки загорелся объект энергетической инфраструктуры.
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