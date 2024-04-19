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19 апреля, 20:49

Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области

Губернатор Артамонов: Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области

На территории Липецкой области объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей региона просят оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.

"Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА", — предупредил губернатор области Игорь Артамонов.

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Сегодня ранее киевский режим попытался атаковать Белгородскую область. Как рассказали в Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны (ПВО) над регионом были уничтожены три беспилотника самолётного типа.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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