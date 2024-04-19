Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области

"Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА", — предупредил губернатор области Игорь Артамонов.