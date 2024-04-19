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Регион
19 апреля, 20:44

Губернатор Старовойт сообщил о работе ПВО в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

"В Курской области работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!" — написал чиновник в телеграм-канале.

Российские системы ПВО уничтожили украинский БПЛА в небе Мордовии
Российские системы ПВО уничтожили украинский БПЛА в небе Мордовии

Ранее киевский режим попытался атаковать Белгородскую область. Как рассказали в Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны (ПВО) над регионом были уничтожены три беспилотника самолётного типа.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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