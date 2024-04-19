Шесть ударных БПЛА сбиты в Брянской области
Шесть БПЛА сбиты в Брянской области, горит объект энергетической инфраструктуры
Шесть ударных беспилотников сбиты в небе над Брянской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки загорелся объект энергетической инфраструктуры.
Объекты были уничтожены над территорией Суземского и Выгоничского районов, где после атаки произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Из мирных жителей никто не пострадал.
"При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК "Центр ПАО "Россети", которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей", — сообщил губернатор.
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