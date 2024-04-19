Шесть ударных БПЛА сбиты в Брянской области

Шесть ударных беспилотников сбиты в небе над Брянской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки загорелся объект энергетической инфраструктуры.

Объекты были уничтожены над территорией Суземского и Выгоничского районов, где после атаки произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Из мирных жителей никто не пострадал.