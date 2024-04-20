Украинский БПЛА сбит над территорией Тульской области

Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО в Тульской области. Как рассказали в Министерстве по региональной безопасности, в результате происшествия никто не пострадал.

"В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — сказано в сообщении.