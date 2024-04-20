Украинский БПЛА сбит над территорией Тульской области
Над Тульской областью уничтожен украинский беспилотник, пострадавших нет
Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО в Тульской области. Как рассказали в Министерстве по региональной безопасности, в результате происшествия никто не пострадал.
"В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — сказано в сообщении.
Ранее два человека погибли после атаки украинского БПЛА на село Пороз, расположенное в Грайворонском городском округе. ВСУ сбросили на жилой дом с дрона два взрывных устройства, после чего строение загорелось.
Shutterstock / FOTODOM