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19 апреля, 21:55

Объект энергетической инфраструктуры повреждён при взрыве БПЛА под Калугой

Шапша: Энергетическая инфраструктура повреждена при взрыве БПЛА под Калугой

Объект энергетической инфраструктуры получил незначительные повреждения при взрыве беспилотника в районе электроподстанции в Малоярославецком районе Калужской области. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура", — сообщил чиновник и добавил, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области
Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении трёх украинских беспилотников над регионом. Также шесть БПЛА были уничтожены в Брянской области, ещё три — в Белгородской.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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