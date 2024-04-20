Объект энергетической инфраструктуры повреждён при взрыве БПЛА под Калугой
Шапша: Энергетическая инфраструктура повреждена при взрыве БПЛА под Калугой
Объект энергетической инфраструктуры получил незначительные повреждения при взрыве беспилотника в районе электроподстанции в Малоярославецком районе Калужской области. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура", — сообщил чиновник и добавил, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении трёх украинских беспилотников над регионом. Также шесть БПЛА были уничтожены в Брянской области, ещё три — в Белгородской.
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