Объект энергетической инфраструктуры повреждён при взрыве БПЛА под Калугой

Объект энергетической инфраструктуры получил незначительные повреждения при взрыве беспилотника в районе электроподстанции в Малоярославецком районе Калужской области. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура", — сообщил чиновник и добавил, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.