Средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над Рязанской областью

Украинские беспилотники подавлены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Рязанской области. По словам губернатора региона Павла Малкова, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", — написал глава области в телеграм-канале.