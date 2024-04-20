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20 апреля, 01:32

Средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над Рязанской областью

Губернатор Малков: Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотники над Рязанской областью

Украинские беспилотники подавлены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Рязанской области. По словам губернатора региона Павла Малкова, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", — написал глава области в телеграм-канале.

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Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать ряд российских регионов, в числе которых Белгородская, Курская, Тульская, Калужская и Брянская области, где произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Аналогичный объект получил незначительные повреждения при атаке БПЛА и в другом регионе — в Калужской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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