Средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над Рязанской областью
Губернатор Малков: Силы ПВО и РЭБ подавили беспилотники над Рязанской областью
Украинские беспилотники подавлены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Рязанской области. По словам губернатора региона Павла Малкова, в результате происшествия никто не пострадал.
"Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", — написал глава области в телеграм-канале.
Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать ряд российских регионов, в числе которых Белгородская, Курская, Тульская, Калужская и Брянская области, где произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Аналогичный объект получил незначительные повреждения при атаке БПЛА и в другом регионе — в Калужской области.
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