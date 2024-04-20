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20 апреля, 01:04

На объекте ТЭК под Смоленском произошёл пожар после атаки украинского дрона

Губернатор Анохин: При падении БПЛА в Смоленской области загорелась ёмкость с ГСМ

Украинские БПЛА попытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Кардымовском районе Смоленской области. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, в результате происшествия загорелась ёмкость с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

"Сегодня около 2:00 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами", — пояснил глава области.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Сведения о раненых уточняются.

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Ранее шесть украинских ударных дронов были сбиты в Брянской области. В результате атаки в Выгоничском районе произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Аналогичный объект получил незначительные повреждения при атаке БПЛА и в другом регионе — в Калужской области.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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