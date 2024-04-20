На объекте ТЭК под Смоленском произошёл пожар после атаки украинского дрона

Украинские БПЛА попытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Кардымовском районе Смоленской области. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, в результате происшествия загорелась ёмкость с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

"Сегодня около 2:00 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание ёмкости с горюче-смазочными материалами", — пояснил глава области.