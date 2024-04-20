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20 апреля, 05:30

Подполье сообщило об уничтожении ангара с морскими дронами ВСУ под Одессой

Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили ангар с водными дронами ВСУ под Одессой

Российская армия нанесла удар по месту хранения водных беспилотников ВСУ в порту Южный, что в пригороде Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Агент рассказал ему, что в районе объекта и в стороне города видел чёрный дым.

"В Южном попали в ангар, где были водные беспилотники", — сказал подпольщик в беседе с РИА "Новости".

Серия взрывов раздалась в Днепропетровске и Одессе, работает ПВО
Серия взрывов раздалась в Днепропетровске и Одессе, работает ПВО

Напомним, что минувшей ночью в ряде регионов Украины вновь звучала воздушная тревога. Известно о взрывах в Конотопе и Сумах, а также в Одессе. Как и указывал Лебедев, там целью стал порт Южный.

Обложка ©

Unsplash / Alexey Savchenko

Матвей Константинов
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