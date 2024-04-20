Подполье сообщило об уничтожении ангара с морскими дронами ВСУ под Одессой
Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили ангар с водными дронами ВСУ под Одессой
Российская армия нанесла удар по месту хранения водных беспилотников ВСУ в порту Южный, что в пригороде Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Агент рассказал ему, что в районе объекта и в стороне города видел чёрный дым.
"В Южном попали в ангар, где были водные беспилотники", — сказал подпольщик в беседе с РИА "Новости".
Напомним, что минувшей ночью в ряде регионов Украины вновь звучала воздушная тревога. Известно о взрывах в Конотопе и Сумах, а также в Одессе. Как и указывал Лебедев, там целью стал порт Южный.
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