Подполье сообщило об уничтожении ангара с морскими дронами ВСУ под Одессой

Российская армия нанесла удар по месту хранения водных беспилотников ВСУ в порту Южный, что в пригороде Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Агент рассказал ему, что в районе объекта и в стороне города видел чёрный дым.