Два терминала в порту Южный у Одессы получили повреждения
Мининфраструктуры Украины: Недалеко от Одессы получил повреждения порт Южный
Два терминала в порту Южный у Одессы получили повреждения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Киеве заявили о том, что в находящемся рядом с Одессой порту Южный были повреждены два терминала. Об этом в социальных сетях сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции", — говорится в сообщении.
Помимо этого, в ведомстве также уточнили принадлежность одного из терминалов. Согласно предоставленным сведениям, один из вышеуказанных объектов принадлежал компании "Дельта Вилмар" из Сингапура.
Накануне, 19 апреля, Life.ru со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Кипера писал, что в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. В то же время координатор подполья в Николаевской области Сергей Лебедев сообщал, что российские войска ударили по порту города Южное у Одессы.