Два терминала в порту Южный у Одессы получили повреждения

В Киеве заявили о том, что в находящемся рядом с Одессой порту Южный были повреждены два терминала. Об этом в социальных сетях сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве также уточнили принадлежность одного из терминалов. Согласно предоставленным сведениям, один из вышеуказанных объектов принадлежал компании "Дельта Вилмар" из Сингапура.