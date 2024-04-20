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19 апреля, 23:13

Два терминала в порту Южный у Одессы получили повреждения

Мининфраструктуры Украины: Недалеко от Одессы получил повреждения порт Южный

Два терминала в порту Южный у Одессы получили повреждения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Два терминала в порту Южный у Одессы получили повреждения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Киеве заявили о том, что в находящемся рядом с Одессой порту Южный были повреждены два терминала. Об этом в социальных сетях сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве также уточнили принадлежность одного из терминалов. Согласно предоставленным сведениям, один из вышеуказанных объектов принадлежал компании "Дельта Вилмар" из Сингапура.

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Накануне, 19 апреля, Life.ru со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Кипера писал, что в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. В то же время координатор подполья в Николаевской области Сергей Лебедев сообщал, что российские войска ударили по порту города Южное у Одессы.

Алексей Соловьёв
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