Серия взрывов раздалась в Днепропетровске и Одессе, работает ПВО
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги на всей территории страны. Над городом работает ПВО, уточнил глава областной военной администрации региона Сергей Лысак.
"Днепр под ракетным обстрелом. Наши защитники неба работают", — отчитался чиновник.
Аналогичная ситуация наблюдается сейчас и в Одессе, где также фиксируются прилёты. Воздушная тревога там объявлялась трижды за ночь.
Взрывы раздавались в Днепропетровске и в минувший четверг, сообщал Life.ru. Прилёты были и в Ивано-Франковской области.
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