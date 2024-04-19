Серия взрывов раздалась в Днепропетровске и Одессе, работает ПВО

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги на всей территории страны. Над городом работает ПВО, уточнил глава областной военной администрации региона Сергей Лысак.

Аналогичная ситуация наблюдается сейчас и в Одессе, где также фиксируются прилёты. Воздушная тревога там объявлялась трижды за ночь.