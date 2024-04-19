Израиль нанёс ракетный удар по Ирану, слышны взрывы у аэропорта Исфахан

Израильская армия нанесла обещанный удар возмездия по объектам на территории Ирана, сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на источник. Взрывы слышны вблизи международного аэропорта Исфахан и в Тебризе.

Утреннюю атаку запечатлели очевидцы. На кадрах видна работа систем противовоздушной обороны Ирана. Данные о последствиях прилётов пока отсутствуют.

Израиль нанёс ракетный удар по Ирану. Видео © X / Joe Truzman