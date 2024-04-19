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19 апреля, 02:22

Израиль нанёс ракетный удар по Ирану, слышны взрывы у аэропорта Исфахан

Израильская армия нанесла обещанный удар возмездия по объектам на территории Ирана, сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на источник. Взрывы слышны вблизи международного аэропорта Исфахан и в Тебризе.

Утреннюю атаку запечатлели очевидцы. На кадрах видна работа систем противовоздушной обороны Ирана. Данные о последствиях прилётов пока отсутствуют.

Израиль нанёс ракетный удар по Ирану. Видео © X / Joe Truzman

После прилёта иранские власти приостановили полёты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом. По данным CNN, минимум восемь рейсов, находившихся в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса в момент удара.

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Ранее ЦАХАЛ обещала ответить Ирану на массированный удар по Израилю, нанесённый в ночь на 14 апреля. Тегеран назвал свои действия правом на самооборону после уничтожения консульства в Дамаске авиацией еврейского государства.

Обложка ©

X / Joe Truzman

Илья Пушкарев
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