Израиль нанёс ракетный удар по Ирану, слышны взрывы у аэропорта Исфахан
Израильская армия нанесла обещанный удар возмездия по объектам на территории Ирана, сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на источник. Взрывы слышны вблизи международного аэропорта Исфахан и в Тебризе.
Утреннюю атаку запечатлели очевидцы. На кадрах видна работа систем противовоздушной обороны Ирана. Данные о последствиях прилётов пока отсутствуют.
Израиль нанёс ракетный удар по Ирану. Видео © X / Joe Truzman
После прилёта иранские власти приостановили полёты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом. По данным CNN, минимум восемь рейсов, находившихся в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса в момент удара.
X / Joe Truzman