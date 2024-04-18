Иран пригрозил ударить по "ядерным центрам" Израиля в случае ответной агрессии
Иран рассекретил местоположение "ядерных центров" Израиля и готов ударить по ним в случае ответной атаки Тель-Авива на недавнюю массированную атаку. Об этом заявил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции генерал Ахмад Хакталаб.
"[Месторасположение] ядерных центров сионистского врага определено, и в нашем распоряжении есть необходимая информация обо всех целях, и, так сказать, как ответ на их предполагаемые действия мы готовы запустить мощные ракеты, чтобы уничтожить цели", — передаёт его слова агентство ISNA.
По его словам, Тегеран готов пересмотреть свою ядерную доктрину, если еврейское государство будет угрожать атаками на военные объекты Ирана. Генерал отметил, что в случае угрозы страна откажется от прошлых заверений, касающихся этого вопроса.
"Если фальшивый сионисткий режим будет пытаться оказывать на нас давление, угрожая нанести удар по ядерным объектам, то, вероятно, ядерная доктрина и политика Исламской Республики Иран будут пересмотрены и страна не будет придерживаться прошлых заверений", — сказал Хакталаб.
Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль. Это стало ответной мерой за удар по зданию иранского консульства в Дамаске. После этого США распорядились предоставить еврейскому государству военную помощь в размере $26 млрд. А вчера стало известно, что 15 апреля Тель-Авив хотел ударить по Ирану, но решил повременить с этим.
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