Иран пригрозил ударить по "ядерным центрам" Израиля в случае ответной агрессии

Иран рассекретил местоположение "ядерных центров" Израиля и готов ударить по ним в случае ответной атаки Тель-Авива на недавнюю массированную атаку. Об этом заявил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции генерал Ахмад Хакталаб.

"[Месторасположение] ядерных центров сионистского врага определено, и в нашем распоряжении есть необходимая информация обо всех целях, и, так сказать, как ответ на их предполагаемые действия мы готовы запустить мощные ракеты, чтобы уничтожить цели", — передаёт его слова агентство ISNA.

По его словам, Тегеран готов пересмотреть свою ядерную доктрину, если еврейское государство будет угрожать атаками на военные объекты Ирана. Генерал отметил, что в случае угрозы страна откажется от прошлых заверений, касающихся этого вопроса.