Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 18:48

Израиль планировал нанести удар по Ирану, но передумал

Axios: Израиль отложил нанесение удара по Ирану "по оперативным причинам"

Руководство Израиля изучало возможность проведения ответной атаки на Иран вечером 15 апреля, однако было принято решение повременить с ударом. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

В понедельник, 15 апреля, высшее военное руководство Израиля решало, нужно ли отдать приказ ЦАХАЛ о нанесении ударов по Ирану. Израильские чиновники сообщили, что позднее было принято решение отказаться от атаки "по оперативным причинам". Сотрудники американской администрации рассказали, что израильская сторона доложила о своём решении США.

"Мы не знаем, по какой причине и насколько это могло быть приближено к реальной атаке", — сообщил американский чиновник.

Кулеба: У Украины есть вопросы к ВВС Британии после помощи Израилю
Кулеба: У Украины есть вопросы к ВВС Британии после помощи Израилю

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль. Это стало ответной мерой за удар по зданию иранского консульства в Дамаске. Миссия Ирана в ООН заявила, что страна руководствовалась статьёй 51 устава всемирной организации, связанной с законной самообороной. Американское руководство позднее распорядилось предоставить Израилю военную помощь в размере $26 млрд.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров