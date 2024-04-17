Израиль планировал нанести удар по Ирану, но передумал

Руководство Израиля изучало возможность проведения ответной атаки на Иран вечером 15 апреля, однако было принято решение повременить с ударом. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

В понедельник, 15 апреля, высшее военное руководство Израиля решало, нужно ли отдать приказ ЦАХАЛ о нанесении ударов по Ирану. Израильские чиновники сообщили, что позднее было принято решение отказаться от атаки "по оперативным причинам". Сотрудники американской администрации рассказали, что израильская сторона доложила о своём решении США.