Израиль планировал нанести удар по Ирану, но передумал
Axios: Израиль отложил нанесение удара по Ирану "по оперативным причинам"
Руководство Израиля изучало возможность проведения ответной атаки на Иран вечером 15 апреля, однако было принято решение повременить с ударом. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
В понедельник, 15 апреля, высшее военное руководство Израиля решало, нужно ли отдать приказ ЦАХАЛ о нанесении ударов по Ирану. Израильские чиновники сообщили, что позднее было принято решение отказаться от атаки "по оперативным причинам". Сотрудники американской администрации рассказали, что израильская сторона доложила о своём решении США.
"Мы не знаем, по какой причине и насколько это могло быть приближено к реальной атаке", — сообщил американский чиновник.
Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль. Это стало ответной мерой за удар по зданию иранского консульства в Дамаске. Миссия Ирана в ООН заявила, что страна руководствовалась статьёй 51 устава всемирной организации, связанной с законной самообороной. Американское руководство позднее распорядилось предоставить Израилю военную помощь в размере $26 млрд.
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