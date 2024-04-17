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17 апреля, 10:08

Песков: Ни Израиль, ни Иран не заинтересованы в разрастании конфликта

В разрастании конфликта на Ближнем Востоке не заинтересованы ни Израиль, ни Иран. Таким мнением поделился с журналистами в среду, 17 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что Иран и Израиль вступили уже в прямое противостояние: "ситуацию, когда уничтожается консульство одной страны, тоже вряд ли можно назвать косвенным конфликтом".

"Мы бы даже не хотели говорить о разрастании конфликта. Это не в интересах ни Израиля, ни Ирана, ни всего региона", — заметил представитель Кремля.

Ответ готов: Израиль начинает обратный отсчёт до удара возмездия по Ирану
Ответ готов: Израиль начинает обратный отсчёт до удара возмездия по Ирану

Атака Израиля со стороны Ирана, как уже сообщал Life.ru, произошла в ночь на 14 апреля. Тегеран объяснил произошедшее правом на самооборону, напомнив об ударе ЦАХАЛ по консульству в Дамаске. Впрочем, Иерусалим счёл обстрел неудачным, так как большинство дронов и ракет было сбито до пересечения воздушных границ Израиля.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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