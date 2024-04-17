Песков: Ни Израиль, ни Иран не заинтересованы в разрастании конфликта

В разрастании конфликта на Ближнем Востоке не заинтересованы ни Израиль, ни Иран. Таким мнением поделился с журналистами в среду, 17 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что Иран и Израиль вступили уже в прямое противостояние: "ситуацию, когда уничтожается консульство одной страны, тоже вряд ли можно назвать косвенным конфликтом".