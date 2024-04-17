Ответ готов: Израиль начинает обратный отсчёт до удара возмездия по Ирану

Израильские военные уже разработали ответ на ракетную атаку со стороны Ирана, сказано в материале Jerusalem Post. Источники газеты утверждают, что теперь командованию ЦАХАЛ остаётся лишь выбрать дату.

В JP допустили, что Израиль может пойти двумя путями: первый предполагает массированный удар по иранским ядерным объектам и другим стратегическим центрам, тогда как второй ограничивается лишь ликвидацией конкретных лиц, ответственных за недавнюю атаку.