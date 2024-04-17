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17 апреля, 01:35

Ответ готов: Израиль начинает обратный отсчёт до удара возмездия по Ирану

Jerusalem Post: Израиль уже решил, как ответит Ирану на ракетную атаку

Израильские военные уже разработали ответ на ракетную атаку со стороны Ирана, сказано в материале Jerusalem Post. Источники газеты утверждают, что теперь командованию ЦАХАЛ остаётся лишь выбрать дату.

В JP допустили, что Израиль может пойти двумя путями: первый предполагает массированный удар по иранским ядерным объектам и другим стратегическим центрам, тогда как второй ограничивается лишь ликвидацией конкретных лиц, ответственных за недавнюю атаку.

"Поскольку сроки всё ещё могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями текущее решение может измениться", — допустили собеседники издания.

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Атака Израиля со стороны Ирана произошла в ночь на 14 апреля. Тегеран объяснил произошедшее правом на самооборону, напомнив об ударе ЦАХАЛ по консульству в Дамаске. Впрочем, Иерусалим счёл обстрел неудачным, так как большинство дронов и ракет были сбиты до пересечения воздушных границ Израиля.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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