Белый дом анонсировал новые санкции против Ирана за удар по Израилю
Салливан: США вскоре введут новые санкции против Ирана, которые затронут КСИР
В Белом доме анонсировали новые санкции против Ирана. Как заявил советник по национальной безопасности действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена Джейк Салливан, в санкционный список будут внесены структуры, оказывающие поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
"В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, включая его ракетную и беспилотную программы, а также <...> структуры, оказывающие поддержку КСИР и Минобороны Ирана", — говорится в заявлении.
Вашингтон рассчитывает на аналогичные действия со стороны союзников и партнёров. Высокопоставленный американский чиновник подчеркнул, что военное руководство США будет предпринимать различные действия для ослабления иранского потенциала на Ближнем Востоке.
В ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии. В Тегеране заявили, что били только по военным объектам. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, атака была полностью отбита, однако в Иране отрицают это, а СМИ указывают, что как минимум семь гиперзвуковых ракет поразили авиабазу Неватим. Впоследствии в Белом доме заявили, что США признаёт право Израиля на самооборону, но не будет участвовать в военной операции против Исламской Республики, если такая планируется.
Unsplash / Tabrez Syed