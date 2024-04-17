Белый дом анонсировал новые санкции против Ирана за удар по Израилю

В Белом доме анонсировали новые санкции против Ирана. Как заявил советник по национальной безопасности действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена Джейк Салливан, в санкционный список будут внесены структуры, оказывающие поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

"В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, включая его ракетную и беспилотную программы, а также <...> структуры, оказывающие поддержку КСИР и Минобороны Ирана", — говорится в заявлении.