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15 апреля, 09:13

В Кремле отреагировали на удар Ирана по Израилю

Песков: Россия обеспокоена эскалацией конфликта между Ираном и Израилем

Россия сильно обеспокоена из-за происходящего на Ближнем Востоке, дальнейшая эскалация конфликта не соответствует ничьим интересам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в регионе после удара Ирана по Израилю.

"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряжённости в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация — ни в чьих интересах", — указал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков добавил, что Москва в связи с этим выступает исключительно за урегулирование конфликта политико-дипломатическим путём.

Президент Израиля Герцог счёл удары Ирана объявлением войны
Президент Израиля Герцог счёл удары Ирана объявлением войны

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске нанёс массированный удар по территории Израиля ракетами и беспилотниками. В Тегеране заявили, что били только по военным объектам. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, атака была полностью отбита, однако в Иране отрицают это, а СМИ указывают, что как минимум семь гиперзвуковых ракет поразили авиабазу Неватим. При этом кабмин Израиля разделился во мнениях, стоит ли атаковать Иран в ответ.

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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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