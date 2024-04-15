В Кремле отреагировали на удар Ирана по Израилю

Россия сильно обеспокоена из-за происходящего на Ближнем Востоке, дальнейшая эскалация конфликта не соответствует ничьим интересам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в регионе после удара Ирана по Израилю.

"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряжённости в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация — ни в чьих интересах", — указал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.