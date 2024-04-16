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16 апреля, 19:55

В Израиле указали на неудачную агрессивную атаку Ирана

Глава Минобороны Израиля Галант счёл неудачной ракетную атаку Ирана

Иран атаковал Израиль с применением свыше 500 единиц оружия, из них лишь четыре ракеты упали на территории еврейского государства, сообщил министр обороны страны Йоав Галант. Такой удар нельзя назвать удачным, добавил генерал на брифинге после оценки обстановки на границе с Ливаном.

"Иранцы потерпели неудачу в своей атаке и не смогут сдержать Израиль. Иранцы атаковали нас агрессивно, используя более 500 единиц оружия, однако ни один БПЛА или крылатая ракета не достигли Израиля, а из 100 запущенных баллистических ракет четыре упали в Израиле", — уточнил глава МО.

Также Галант раскрыл секрет успешного отражения атаки. Всё дело в профессиональной подготовке ЦАХАЛ, которая тесно сотрудничает с международными партнёрами, заявил он.

В шаге от ядерного нокаута: ответит ли Израиль на удар Ирана
В шаге от ядерного нокаута: ответит ли Израиль на удар Ирана

Иран атаковал Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске вечером 13 апреля, применив беспилотники и ракеты. Впрочем, большинство дронов и боеголовок не достигли целей из-за работы ПВО еврейского государства. Иерусалим пообещал "мудро" ответить на действия Тегерана.

Обложка ©

Shutterstock / Mohasseyn

Илья Пушкарев
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