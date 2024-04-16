В Израиле указали на неудачную агрессивную атаку Ирана

Иран атаковал Израиль с применением свыше 500 единиц оружия, из них лишь четыре ракеты упали на территории еврейского государства, сообщил министр обороны страны Йоав Галант. Такой удар нельзя назвать удачным, добавил генерал на брифинге после оценки обстановки на границе с Ливаном.

"Иранцы потерпели неудачу в своей атаке и не смогут сдержать Израиль. Иранцы атаковали нас агрессивно, используя более 500 единиц оружия, однако ни один БПЛА или крылатая ракета не достигли Израиля, а из 100 запущенных баллистических ракет четыре упали в Израиле", — уточнил глава МО.