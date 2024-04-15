Появилось видео запусков беспилотников и ракет Ирана в операции против Израиля

Государственные СМИ Ирана опубликовали видео пусков ракет и беспилотников во время операции против Израиля. Соответствующие кадры разместили агентство IRNA и телерадиокорпорация IRIB.

Иран запускает ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Видео © Телерадиокорпорация IRIB

На видео заметно, как ВС Ирана запускают ракеты и беспилотники в сторону Израиля во время операции "Правдивое обещание". В частности, IRIB показала пуск ударных дронов линейки Shahed ("Шахед), а агентство IRNA — иранских баллистических ракет.