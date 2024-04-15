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15 апреля, 16:22

Появилось видео запусков беспилотников и ракет Ирана в операции против Израиля

IRIB и IRNA опубликовали видео запуска беспилотников и ракет в сторону Израиля

Государственные СМИ Ирана опубликовали видео пусков ракет и беспилотников во время операции против Израиля. Соответствующие кадры разместили агентство IRNA и телерадиокорпорация IRIB.

Иран запускает ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Видео © Телерадиокорпорация IRIB

На видео заметно, как ВС Ирана запускают ракеты и беспилотники в сторону Израиля во время операции "Правдивое обещание". В частности, IRIB показала пуск ударных дронов линейки Shahed ("Шахед), а агентство IRNA — иранских баллистических ракет.

"Кадры... атаки беспилотников в операции "Правдивое обещание" против целей на оккупированных территориях", — указано в подписи к видео IRIB.

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Напомним, в ночь на 14 апреля Иран в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске нанёс массированный удар по территории Израиля ракетами и беспилотниками. В Тегеране заявили, что били только по военным объектам. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, атака была полностью отбита, однако в Иране отрицают это, а СМИ указывают, что как минимум семь гиперзвуковых ракет поразили авиабазу Неватим. При этом кабмин Израиля разделился во мнениях, стоит ли атаковать Иран в ответ. В Кремле заявили, что Россия очень обеспокоена эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и призывает стороны решать проблемы дипломатическим путём.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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