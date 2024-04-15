"Лишь обороняется": В США неожиданно высказались о массированном ударе Ирана по Израилю
Экс-сенатор США Блэк считает, что Иран занимает оборонительную позицию
Иран занимает оборонительную позицию в ситуации на Ближнем Востоке. Так считает бывший американский сенатор-республиканец от штата Вирджиния (2012–2020) полковник Ричард Блэк.
"Иран предупреждал... заранее про дроны — явно Иран не хочет быть инициатором войны, но люди видят в Иране агрессора и страну под диктатурой. Всё не так просто: Иран лишь обороняется", — подчеркнул полковник в беседе с RT.
По словам Блэка, у Тегерана нет военных целей, в отличие от Израиля. Также экс-сенатор выразил мнение, что израильская армия без американской поддержки очень слаба.
В ночь на 14 апреля Иран в ответ на обстрел своего генконсульства в Дамаске нанёс массированный удар по территории Израиля ракетами и беспилотниками. В Тегеране отметили, что били только по военным объектам. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако в Тегеране отрицают это, а СМИ указывают, что не менее семи гиперзвуковых ракет поразили авиабазу Неватим. В Кремле сегодня прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке.
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