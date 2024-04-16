Нетаньяху раскрыл, как Израиль ответит на атаку Ирана

Израиль отреагирует на атаку Ирана, и в этом вопросе Тель-Авив поступит мудро. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совещании с коллегами по правящей партии.

"Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состояние стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс", — приводит его слова радиостанция Kan.