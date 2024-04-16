Нетаньяху раскрыл, как Израиль ответит на атаку Ирана
Нетаньяху: Израиль ответит на иранскую атаку мудро, а не на эмоциях
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Израиль отреагирует на атаку Ирана, и в этом вопросе Тель-Авив поступит мудро. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совещании с коллегами по правящей партии.
"Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состояние стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс", — приводит его слова радиостанция Kan.
Премьер также упомянул о том, что подготовленный израильской стороной ответ должен быть согласован с Вашингтоном, для того чтобы американские войска были наготове. Данное требование США выдвинули в связи с тем, что Израиль не согласовал с ними удар по иранскому консульству в Дамаске.
Как писал Life.ru, в ночь на 14 апреля Иран в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске нанёс массированный удар по территории Израиля ракетами и беспилотниками. Миссия Ирана в ООН пояснила, что атака Тегерана на еврейское государство — это абсолютно законное действие в соответствии со статьёй Устава ООН о праве на самооборону. Тем временем президент Израиля Герцог счёл удары Ирана объявлением войны, а кабмин Израиля разделился во мнениях, стоит ли атаковать Иран в ответ.