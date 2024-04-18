Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
На Украине новые взрывы после воздушной тревоги. Обложка © freepik / teksomolika
В украинском Днепропетровске прогремел взрыв после того, как в регионе объявили воздушную тревогу. Сирена начала звучать в городе в 10:18 (по Москве). Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Днепре (город Днепропетровск был переименован украинскими властями – прим. Life.ru) раздался звук взрыва", — отмечается в тексте.
Также сегодня в Ивано-Франковской области на западе Незалежной прогремели взрывы. Воздушная тревога ранее была объявлена в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
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