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Регион

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

18 апреля, 09:38
На Украине новые взрывы после воздушной тревоги. Обложка © freepik / teksomolika

На Украине новые взрывы после воздушной тревоги. Обложка © freepik / teksomolika

В украинском Днепропетровске прогремел взрыв после того, как в регионе объявили воздушную тревогу. Сирена начала звучать в городе в 10:18 (по Москве). Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".

"В Днепре (город Днепропетровск был переименован украинскими властями – прим. Life.ru) раздался звук взрыва", — отмечается в тексте.

Взрывы прогремели в Одессе, Чернигове и Кривом Роге
Взрывы прогремели в Одессе, Чернигове и Кривом Роге

Также сегодня в Ивано-Франковской области на западе Незалежной прогремели взрывы. Воздушная тревога ранее была объявлена в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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