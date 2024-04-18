Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на западе Украины
В Ивано-Франковской области на западе Незалежной прогремели взрывы, сообщает телеканал "Суспiльне" со ссылкой на корреспондентов и "РБК Украина".
По их сведениям, два взрыва с разницей почти в 20 минут произошли в Ивано-Франковске. Данные о последствиях и другие подробности не приводятся. Но воздушная тревога была объявлена в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
А ночью 17 апреля украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась. Причина взрывов на данный момент неизвестна, комментарии от властей по данному факту не поступали.
ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области