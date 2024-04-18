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18 апреля, 05:46

Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на западе Украины

В Ивано-Франковской области на западе Незалежной прогремели взрывы, сообщает телеканал "Суспiльне" со ссылкой на корреспондентов и "РБК Украина".

По их сведениям, два взрыва с разницей почти в 20 минут произошли в Ивано-Франковске. Данные о последствиях и другие подробности не приводятся. Но воздушная тревога была объявлена в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Взрывы прогремели в Одессе, Чернигове и Кривом Роге
Взрывы прогремели в Одессе, Чернигове и Кривом Роге

А ночью 17 апреля украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась. Причина взрывов на данный момент неизвестна, комментарии от властей по данному факту не поступали.

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ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Андрей Бражников
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