Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на западе Украины

В Ивано-Франковской области на западе Незалежной прогремели взрывы, сообщает телеканал "Суспiльне" со ссылкой на корреспондентов и "РБК Украина".

По их сведениям, два взрыва с разницей почти в 20 минут произошли в Ивано-Франковске. Данные о последствиях и другие подробности не приводятся. Но воздушная тревога была объявлена в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.