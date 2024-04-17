Взрывы прогремели в Одессе, Чернигове и Кривом Роге 17 апреля, 07:56 Чернигов. Обложка © Wikipedia / Alex Arendar

Взрывы прогремели сразу в нескольких городах на севере, юге и востоке Украины, об этом сообщают местные СМИ.

Так, по данным телеграм-канала "Общественное", взрывы слышны в Чернигове. Издание "Главком" заявляет о взрывах в Одессе, а "Страна.ua" — о взрывах в Кривом Роге.

А ночью 17 апреля украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась. Причина взрывов на данный момент неизвестна, комментариев от властей по данному факту не поступало.

Авторы Александра Вишнякова