В ВСУ слили приказ о переходе к обороне Николаева и Одессы
Рогов: Главе командования "Юг" ВСУ поручили оборону Николаева и Одессы
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Новому главе оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины (ВСУ) Геннадию Шаповалову поставлена новая задача — заняться обороной Николаевской и Одесской областей вместо подконтрольной Киеву части Херсонской области. Бригадный генерал начинал с командира взвода, а также учился в американском учебном заведении для старших офицеров. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов со ссылкой на источники.
"Сейчас Шаповалов стал главой командования "Юг" ВСУ. Ему поставлена задача по выстраиванию и обеспечению качественной обороны Николаевской и Одесской областей, а не Херсонской области, правобережная часть которой находится под контролем Киева", — сообщил он в беседе с ТАСС.
В оперативное командование "Юг" ВСУ входит пять областей Украины: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская. Перед тем как взять Николаев и Одессу, нужно освободить всю Херсонскую область, поэтому приказ свыше для Шаповалова мог значить подготовку сдачи региона, считает Рогов.
Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что если киевские власти не решатся на мирное урегулирование конфликта, то могут потерять Одессу и выход к Чёрному морю. По его словам, нападение на "более крупную армию" стало бы для Украины настоящей трагедией.