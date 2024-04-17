В ВСУ слили приказ о переходе к обороне Николаева и Одессы

Новому главе оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины (ВСУ) Геннадию Шаповалову поставлена новая задача — заняться обороной Николаевской и Одесской областей вместо подконтрольной Киеву части Херсонской области. Бригадный генерал начинал с командира взвода, а также учился в американском учебном заведении для старших офицеров. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов со ссылкой на источники.

"Сейчас Шаповалов стал главой командования "Юг" ВСУ. Ему поставлена задача по выстраиванию и обеспечению качественной обороны Николаевской и Одесской областей, а не Херсонской области, правобережная часть которой находится под контролем Киева", — сообщил он в беседе с ТАСС.

В оперативное командование "Юг" ВСУ входит пять областей Украины: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская. Перед тем как взять Николаев и Одессу, нужно освободить всю Херсонскую область, поэтому приказ свыше для Шаповалова мог значить подготовку сдачи региона, считает Рогов.