Спецслужбы Украины занимаются подготовкой "спящих" террористических ячеек в Харьковской области, которые начнут вести диверсионную деятельность вместе с тем, как Российская армия будет освобождать от противника населённые пункты в регионе. Об этом сообщил отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.

"В ряде населённых пунктов Харьковской области украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические "спящие ячейки", которые должны будут начать свою деятельность после освобождения населённых пунктов силами России", — заявил офицер в беседе с РИА "Новости", сославшись на собственные источники.

Собеседник агентства добавил, что Киев сплетает целую агентурную сеть из местных жителей, зачастую вынуждая их вступать в ряды "партизан" за счёт запугивания и шантажа. Ячейки будут заниматься разведкой и диверсиями, а также стараться дискредитировать российские войска и военно-политическое руководство РФ. Также Марочко поделился информацией о том, что спецслужбы киевского режима оборудовали небольшие тайники с оружием, боеприпасами и средствами связи на подконтрольных им участках Харьковщины.