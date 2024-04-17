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17 апреля, 06:31

Подневольные "партизаны" и тайники: ВСУ готовят "сюрпризы" для Армии России перед бегством из Харьковщины

Подполковник Марочко: Киев готовит "спящие" ячейки бойцов в Харьковской области

Спецслужбы Украины занимаются подготовкой "спящих" террористических ячеек в Харьковской области, которые начнут вести диверсионную деятельность вместе с тем, как Российская армия будет освобождать от противника населённые пункты в регионе. Об этом сообщил отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.

"В ряде населённых пунктов Харьковской области украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические "спящие ячейки", которые должны будут начать свою деятельность после освобождения населённых пунктов силами России", заявил офицер в беседе с РИА "Новости", сославшись на собственные источники.

Собеседник агентства добавил, что Киев сплетает целую агентурную сеть из местных жителей, зачастую вынуждая их вступать в ряды "партизан" за счёт запугивания и шантажа. Ячейки будут заниматься разведкой и диверсиями, а также стараться дискредитировать российские войска и военно-политическое руководство РФ. Также Марочко поделился информацией о том, что спецслужбы киевского режима оборудовали небольшие тайники с оружием, боеприпасами и средствами связи на подконтрольных им участках Харьковщины.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Кемеровской области сотрудники ФСБ задержали 28-летнего мужчину, намеревавшегося сжечь свыше десяти релейных шкафов на Транссибирской ж/д магистрали. За его планами стояли кураторы с Украины, предоставлявшие задержанному инструкции и обещавшие денежное вознаграждение после их выполнения. В прошлом горе-диверсант был несколько раз судим за серийные кражи и грабежи, а ещё у него есть пристрастие к наркотикам.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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