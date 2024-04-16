Украинские спецслужбы наняли наркомана для серии диверсий на Транссибе и прокололись

Управление ФСБ России по Кемеровской области задержало 28-летнего подозреваемого, который планировал поджечь более 10 релейных шкафов на Транссибирской железнодорожной магистрали по заданию кураторов с Украины. В отношении него завели уголовное дело о диверсии, сообщает пресс-служба ведомства.

В Кузбассе задержали подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе. Видео © Управление ФСБ России по Кемеровской области

"Предотвращено совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Проведёнными УФСБ России по Кемеровской области оперативно-разыскными мероприятиями установлен 28-летний мужчина, причастный к подготовке совершения диверсий, то есть поджога объектов транспортной инфраструктуры, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ", — уточнили в управлении.

По сведениям силовиков, подозреваемый согласился по заданию находящихся на Украине неизвестных поджечь релейные шкафы на Транссибирской железнодорожной магистрали. Ему за это обещали денежное вознаграждение, сумма не приводится. В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу уточнили, что речь шла о четырёх участках железной дороги в городе Юрге Кемеровской области. Всего же злоумышленник готовил свыше 10 поджогов.