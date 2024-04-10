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10 апреля, 08:38
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Мишень — ФСБ: "Хрупкая шпионка" из Запорожья оказалась главарём диверсантов с особым заданием

Девушка – агент СБУ призналась, что хотела устроить поджог здания ФСБ в Запорожье

Задержанная в Запорожской области девушка призналась, что собиралась устроить поджог здания ФСБ России по заданию кураторов из Службы безопасности Украины (СБУ). Видео поимки и допроса хрупкой на первый взгляд диверсантки опубликовала российская спецслужба.

Девушка – агент СБУ призналась, что хотела поджечь здание ФСБ в Запорожье. Видео © ФСБ России

По заданию украинских спецслужб террористка приобрела компоненты для изготовления коктейлей Молотова и оборудовала новый тайник. При этом сама диверсантка марать руки не собиралась. Она должна была руководить атакой. Через тайник девушка должна была передать арсенал для поджога исполнителям для совершения теракта. В отношении неё завели уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". В ходе обысков у шпионки дома нашли три тротиловые шашки по 400 граммов и компоненты, купленные для изготовления зажигательной смеси.

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О задержании диверсантки стало известно ранее сегодня. В пресс-службе ФСБ сообщили, что она помогала преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих в Запорожье.

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ФСБ России

Андрей Бражников
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