Мишень — ФСБ: "Хрупкая шпионка" из Запорожья оказалась главарём диверсантов с особым заданием

Задержанная в Запорожской области девушка призналась, что собиралась устроить поджог здания ФСБ России по заданию кураторов из Службы безопасности Украины (СБУ). Видео поимки и допроса хрупкой на первый взгляд диверсантки опубликовала российская спецслужба.

По заданию украинских спецслужб террористка приобрела компоненты для изготовления коктейлей Молотова и оборудовала новый тайник. При этом сама диверсантка марать руки не собиралась. Она должна была руководить атакой. Через тайник девушка должна была передать арсенал для поджога исполнителям для совершения теракта. В отношении неё завели уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". В ходе обысков у шпионки дома нашли три тротиловые шашки по 400 граммов и компоненты, купленные для изготовления зажигательной смеси.