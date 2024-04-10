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10 апреля, 07:06

Лазутчицу Киева поймали при подготовке теракта против российских военных в Запорожье

ФСБ задержала пособницу СБУ, готовившую теракт против бойцов ВС РФ в Запорожье

Сотрудники спецслужб России задержали в Запорожской области агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившую теракт с применением взрывчатки в отношении военнослужащих ВС РФ. Об этом заявили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили её взрывчатыми веществами сотрудники СБУ", говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что в Орловской области был задержан мужчина, который отправлял киевскому режиму информацию о российских войсках. Он по собственной воле вышел на украинцев через мессенджер и предложил сотрудникам спецслужб Незалежной помощь в добыче сведений об интересных для них объектах в России, а также сообщил информацию о мерах военно-технического обеспечения Армии РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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