В Орловской области ФСБ задержала "добровольного помощника" ВСУ

В Орловской области задержали мужчину, "сливавшего" Киеву информацию о ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Так, он по собственному желанию через мессенджер связался с представителями проукраинских информационных ресурсов и предложил помощь украинским спецслужбам "в добывании сведений об интересующих их объектах на территории России", после чего передал информацию о мерах, принимаемых ВС РФ в сфере военно-медицинского обеспечения в условиях СВО.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности Российской Федерации". Мужчину заключили под стражу.