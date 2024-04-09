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9 апреля, 12:19

В Орловской области ФСБ задержала "добровольного помощника" ВСУ

ФСБ задержала в Орловской области мужчину, "сливавшего" Киеву информацию о ВС РФ

В Орловской области задержали мужчину, "сливавшего" Киеву информацию о ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Так, он по собственному желанию через мессенджер связался с представителями проукраинских информационных ресурсов и предложил помощь украинским спецслужбам "в добывании сведений об интересующих их объектах на территории России", после чего передал информацию о мерах, принимаемых ВС РФ в сфере военно-медицинского обеспечения в условиях СВО.

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ФСБ задержала жителя Нижегородской области за передачу засекреченных данных

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности Российской Федерации". Мужчину заключили под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Калужской области. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Матвей Константинов
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