В Орловской области ФСБ задержала "добровольного помощника" ВСУ
ФСБ задержала в Орловской области мужчину, "сливавшего" Киеву информацию о ВС РФ
В Орловской области задержали мужчину, "сливавшего" Киеву информацию о ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
Так, он по собственному желанию через мессенджер связался с представителями проукраинских информационных ресурсов и предложил помощь украинским спецслужбам "в добывании сведений об интересующих их объектах на территории России", после чего передал информацию о мерах, принимаемых ВС РФ в сфере военно-медицинского обеспечения в условиях СВО.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности Российской Федерации". Мужчину заключили под стражу.
Ранее ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Калужской области. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ