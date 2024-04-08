ФСБ задержала жителя Нижегородской области за передачу засекреченных данных

Жителя Дзержинска задержали за передачу засекреченных данных. Как сообщили журналистам в пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области, речь идёт о маршрутах перевозки вооружения в зону спецоперации (СВО).

ФСБ задержала жителя Дзержинска за передачу данных о перевозке оружия в зону СВО. Видео © УФСБ России по Нижегородской области

"Подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности РФ, при поддержке спецслужб иностранного государства. Задержанный осуществлял передачу сведений, раскрывающих способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону проведения СВО", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве не стали называть страну, с которой сотрудничал задержанный, однако на опубликованных кадрах показан флаг США и американский гимн, написанный на бумаге от руки. По данным УФСБ, эти вещи принадлежат обвиняемому. В отношении него завели уголовное дело по статье "Госизмена".