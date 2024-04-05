Студентку-отличницу задержали в ЛНР из-за слежки за российскими военными для ВСУ

Служащие УФСБ РФ по ЛНР задержали местную студентку, сливавшую в телеграм-каналах информацию о российских военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

"Жительница республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооружённым формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооружённых сил РФ, задействованных в проведении СВО", — рассказали в ФСБ.

Задержанная студентка училась на последнем курсе одного из вузов республики по специальности "социология" с отличными оценками. С пособниками киевского режима девушка связывалась посредством украинских телеграм-каналов. Те, с кем она контактировала, были заинтересованы в сборе информации о российской военной технике. Задержанная рассказала, что получила задание стоять у дорожных знаков и делать снимки проезжавших мимо неё военных машин. Админ канала также расспрашивал её про общую обстановку в городе и пытался выведать, о чём говорят местные жители. Кроме того, он интересовался военными объектами и административными зданиями, которые студентка позже сфотографировала по его заданию.

Некоторое время пообщавшись с администратором украинского канала из телеги, девушка осознала, что сливает информацию представителю Вооружённых сил Украины и по её вине в опасности могут оказаться жители ЛНР. Сейчас студентка остаётся задержанной, в её отношении завели уголовное дело по статье о государственной измене, проводятся следственные мероприятия.