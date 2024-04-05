Студентку-отличницу задержали в ЛНР из-за слежки за российскими военными для ВСУ
ФСБ задержала в ЛНР студентку, отправлявшую ВСУ данные о ВС РФ через "Телеграм"
Служащие УФСБ РФ по ЛНР задержали местную студентку, сливавшую в телеграм-каналах информацию о российских военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.
"Жительница республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооружённым формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооружённых сил РФ, задействованных в проведении СВО", — рассказали в ФСБ.
Задержанная студентка училась на последнем курсе одного из вузов республики по специальности "социология" с отличными оценками. С пособниками киевского режима девушка связывалась посредством украинских телеграм-каналов. Те, с кем она контактировала, были заинтересованы в сборе информации о российской военной технике. Задержанная рассказала, что получила задание стоять у дорожных знаков и делать снимки проезжавших мимо неё военных машин. Админ канала также расспрашивал её про общую обстановку в городе и пытался выведать, о чём говорят местные жители. Кроме того, он интересовался военными объектами и административными зданиями, которые студентка позже сфотографировала по его заданию.
Некоторое время пообщавшись с администратором украинского канала из телеги, девушка осознала, что сливает информацию представителю Вооружённых сил Украины и по её вине в опасности могут оказаться жители ЛНР. Сейчас студентка остаётся задержанной, в её отношении завели уголовное дело по статье о государственной измене, проводятся следственные мероприятия.
Ранее Life.ru сообщал о том, что ФСБ при взаимодействии с военной контрразведкой ЮВО обнаружили тайник украинской армии с оружием иностранного производства в Ясиноватском районе ДНР. Внутри были обнаружены девять автоматов Калашникова моделей АК-74 и АК-12, один РПГ производства Израиля RGW-90, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 производства США и четыре РПГ RSV M4740, произведённых в Швеции. Дверь в схрон была заминирована растяжкой с гранатой.
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