ФСБ: Трое пособников теракта в "Крокусе" задержаны в Москве, Екатеринбурге, Омске

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании троих предполагаемых пособников теракта в "Крокус сити холле", унёсшего жизни более 140 человек. Преступников поймали в Москве, Екатеринбурге и Омске.

Задержание пособников теракта в "Крокусе". Видео © ЦОС ФСБ России

"В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершённому 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус сити холл", — говорится в сообщении.