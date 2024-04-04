ФСБ: Трое пособников теракта в "Крокусе" задержаны в Москве, Екатеринбурге, Омске
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании троих предполагаемых пособников теракта в "Крокус сити холле", унёсшего жизни более 140 человек. Преступников поймали в Москве, Екатеринбурге и Омске.
Задержание пособников теракта в "Крокусе". Видео © ЦОС ФСБ России
"В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершённому 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус сити холл", — говорится в сообщении.
Как удалось установить сотрудникам ФСБ, двое задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовали террористы. А третий принимал участие в вербовке пособников и финансировании её исполнителей.
Как уже сообщал Life.ru, вечером 22 марта четверо боевиков ворвались в "Крокус сити холл", где планировалось выступление группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям. После этого преступники подожгли зрительный зал и скрылись в направлении российско-украинской границы. Их поймали в Брянской области. Жертвами теракта стали 144 человека, а пострадавшими — более 550. Исполнителей быстро поймали и уже 24 марта отправили в СИЗО. В деле также есть и другие фигуранты. Так, под стражу были помещены мужчина с двумя сыновьями, продавшие террористам автомобиль, и человек, сдавший квартиру лидеру группы. Следствие выяснило, что им было известно о планах террористов. А недавно появилась информация об аресте девятого и десятого фигурантов.
Shutterstock / FOTODOM