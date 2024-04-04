Авторы теракта в "Крокусе" преследовали лишь одну цель, заявил Путин

Целью организаторов теракта в "Крокусе" было нанесение удара по единству России, другие причины бесчеловечной атаки "не просматриваются". Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР).

"У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет!" — сказал российский лидер.