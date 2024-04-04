Авторы теракта в "Крокусе" преследовали лишь одну цель, заявил Путин
Путин: Организаторы теракта в "Крокусе" хотели ударить по единству России
Целью организаторов теракта в "Крокусе" было нанесение удара по единству России, другие причины бесчеловечной атаки "не просматриваются". Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР).
"У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет!" — сказал российский лидер.
Напомним, 22 марта четверо террористов ворвались в подмосковный "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, после чего подожгли зрительный зал и скрылись в направлении российско-украинской границы. Их поймали в Брянской области. Жертвами теракта стали 144 человека, а пострадавшими числятся более 550. Уже 24 марта исполнителей атаки отправили в СИЗО. В деле есть и другие фигуранты. Так, под стражу были помещены мужчина с двумя сыновьями, продавшие террористам автомобиль, и человек, сдавший квартиру лидеру группы. Следствие выяснило, что им было известно о планах террористов. Позднее появилась информация об аресте девятого и десятого фигурантов.
Life.ru