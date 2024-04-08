В ростовском музее казачества прошли обыски, изъяты портреты пособников нацистов

В музейном комплексе "Донские казаки в борьбе с большевиками" в Ростовской области прошли обыски. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ России изъяли портреты пособников нацистов и сомнительную литературу.

По данным агентства, к оперативникам обратились граждане, которые возмутились, в частности, памятником атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами. Помимо литературы, посвящённой Краснову, силовики также изъяли портреты Гельмута фон Паннвица (руководил коллаборационистской организацией Казачий стан на территории СССР) и Сергея Павлова (один из лидеров коллаборационистского антисоветского казачьего движения). Все эти вещи уже направлены на экспертизу.

В свою очередь владелец музейного комплекса Владимир Мелихов в беседе с изданием "Подъём" отверг претензии к музею и заявил, что "это исторические личности, которых печатают в книгах", а их портреты "валялись на складах". Он также отметил, что обыски в музее проходят не в первый раз. Так, несколько лет назад силовики уже изымали некоторые вещи, но экспертиза экстремистских признаков в них не находила.