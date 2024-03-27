В Ростове-на-Дону ФСБ задержала главаря и пятерых членов ячейки экстремистов

В Ростове-на-Дону сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) по объединениям дальней и военно-транспортной авиации задержали главаря и пятерых участников экстремистской организации "Алля-Аят"*, которые вербовали в свои ряды местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Преступная деятельность экстремистской структуры координировалась из-за рубежа, и туда же выводились финансовые потоки. Установлены главарь ячейки и пятеро активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. Они задержаны", — сообщили в органах агентству.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации", задержанным грозит до шести лет лишения свободы. Как пишет SHOT, члены ячейки с июля 2023 года пропагандировали собственные методы лечения, которые не имеют никакого медицинского обоснования. В их домах провели обыски, в ходе которых обнаружили экстремистскую литературу и другие носители информации о нетрадиционном лечении. В свои ряды экстремисты пытались вербовать местных жителей.

В операции также участвовали сотрудники центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России по Ростовской области.

А ранее ФСБ предотвратила теракт в пункте приёма гумпомощи в Самарской области. Террорист погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства.