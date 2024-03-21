В Екатеринбурге задержали экстремиста, готовившего теракт в воинской части

В Екатеринбурге задержали мужчину, который планировал совершить теракт в одной из воинских частей города. Как сообщает Управление ФСБ России по Свердловской области, у злоумышленника были обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств.

Задержание в Екатеринбурге экстремиста, готовившего теракт в воинской части. Видео © УФСБ РФ по Свердловской области

"В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации "Граждане СССР*", — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено дело о приготовлении к теракту, теперь ему светит до 20 лет лишения свободы. Злоумышленник заключён под стражу.

Ранее Life.ru сообщал, что под Белгородом задержали россиянку, которая готовила диверсию на железнодорожном объекте. Установлено, что женщина действовала по заданию украинских спецслужб, её удалось поймать с поличным.