Россиянку задержали с поличным при подготовке диверсии на ж/д объекте под Белгородом
ФСБ задержала россиянку, готовившую диверсию на ж/д объекте под Белгородом
В Белгородской области задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб готовила диверсию на железнодорожном объекте. Как сообщает управление ФСБ России по региону, силовики поймали злоумышленницу с поличным.
"УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданки РФ, задержанной с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что женщина по заданию украинских спецслужб незаконно купила взрывчатку и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге задержаны члены ячейки "Русского добровольческого корпуса"*, курируемые украинской военной разведкой. По версии российских спецслужб, злоумышленники планировали отправить отравленные продукты в добровольческое подразделение "Эспаньола". Двое задержанных уже признали причастность и дали показания.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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