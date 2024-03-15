Россиянку задержали с поличным при подготовке диверсии на ж/д объекте под Белгородом

В Белгородской области задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб готовила диверсию на железнодорожном объекте. Как сообщает управление ФСБ России по региону, силовики поймали злоумышленницу с поличным.

"УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданки РФ, задержанной с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что женщина по заданию украинских спецслужб незаконно купила взрывчатку и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.