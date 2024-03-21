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21 марта, 09:10

В Белгородской области задержали россиянина, готовившего теракты против ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина, готовившего теракты против российских военнослужащих в Белгородской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Мужчина действовал по заданию "Русского добровольческого корпуса"*.

В Белгородской области задержали россиянина, готовившего теракты против бойцов ВС РФ. Видео © ЦОС ФСБ России

"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации "Русский добровольческий корпус"* готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных", — рассказали там.

У задержанного нашли взрывное устройство, которое планировалось дистанционно взорвать в районе дислокации ВС РФ. Заведено уголовное дело по статьям о диверсии, незаконном хранении взрывчатки, приготовлении к диверсии и теракте.

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Ранее ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, оправдывающих терроризм. В частности, они лестно высказывались о подрыве Крымского моста в 2023 году. Возбуждено сразу два уголовных дела.

* Признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Матвей Константинов
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