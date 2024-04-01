ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге под Калугой
В Калужской области спецслужбы предотвратили диверсию на железной дороге. Подозреваемого удалось задержать, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
"Пресечена попытка совершения поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области", — говорится в сообщении.
Фигуранта заключили под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".
А ранее Life.ru писал, что в Крыму задержали 24-летнюю россиянку, которая готовила теракт на железной дороге ради помощи ВСУ. Девушка хотела помешать военным перевозкам, но сделать этого ей не удалось.
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