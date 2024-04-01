ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге под Калугой

В Калужской области спецслужбы предотвратили диверсию на железной дороге. Подозреваемого удалось задержать, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Пресечена попытка совершения поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области", — говорится в сообщении.

Фигуранта заключили под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".