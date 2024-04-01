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1 апреля, 12:54

ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге под Калугой

В Калужской области спецслужбы предотвратили диверсию на железной дороге. Подозреваемого удалось задержать, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Пресечена попытка совершения поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области", — говорится в сообщении.

Фигуранта заключили под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали
ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали

А ранее Life.ru писал, что в Крыму задержали 24-летнюю россиянку, которая готовила теракт на железной дороге ради помощи ВСУ. Девушка хотела помешать военным перевозкам, но сделать этого ей не удалось.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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