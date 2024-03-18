Регион

Уведомления отключены

18 марта, 08:14

Россиянка пыталась отрезать Крым от военных поставок по железной дороге ради помощи ВСУ

В Крыму задержали 24-летнюю россиянку за подготовку теракта на железной дороге

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Крыму 24-летнюю местную жительницу по подозрению в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведённых мероприятий в Симферополе задержана гражданка России 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путём поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок", — рассказали в ФСБ.

У подозреваемой нашли и изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. В них они обсуждали детали теракта.

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали
ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали

Ранее в Белгородской области задержали россиянку, готовившую диверсию на железнодорожном объекте. Диверсантка была задержана с поличным. Возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Андрей Бражников
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Криминал
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров