Россиянка пыталась отрезать Крым от военных поставок по железной дороге ради помощи ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Крыму 24-летнюю местную жительницу по подозрению в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведённых мероприятий в Симферополе задержана гражданка России 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путём поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок", — рассказали в ФСБ.

У подозреваемой нашли и изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. В них они обсуждали детали теракта.