ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Его готовил 61-летний россиянин, он задержан.

Устройство, изъятое у пособника Киева в Свердловской области. Фото © ЦОС ФСБ

По данным следствия, мужчина был завербован украинской разведкой во Львове, после чего прошёл диверсионную подготовку и был направлен в РФ для совершения терактов путём опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах СВО, с применением самодельно изготовленных устройств для схода поездов.

"Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием", — подчеркнули в ФСБ.

У задержанного изъяли средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов и переданные украинской стороной деньги, предназначенные для подготовки и совершения преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на террористический акт", подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.