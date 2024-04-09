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9 апреля, 14:54

ФСБ задержала в Крыму мужчину, который призывал расправляться с русскими

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Феодосии, который призывал к насилию по отношению к русским и выкрикивал антироссийские лозунги. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по республике и городу Севастополю.

"Установлено, что 51-летний житель Феодосии публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности, — указано в сообщении.

Была проведена лингвистическая экспертиза, которая установила, что в высказываниях крымчанина имеются призывы к насильственным действиям в отношениях русских. В ведомстве добавили, что против злоумышленники возбудили уголовное дело за публичные призывы к экстремизму. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы, дело направили на рассмотрение в суд.

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала главаря и пятерых членов ячейки экстремистов
В Ростове-на-Дону ФСБ задержала главаря и пятерых членов ячейки экстремистов

А ранее Life.ru писал, что ФСБ задержала жителя Крыма, который в соцсетях призвал расправляться с русскими. За публичные призывы к экстремизму мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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