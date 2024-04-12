Краснодарец задержан за попытку слить данные о ВКС спецслужбам Украины ФСБ: На Кубани задержали мужчину, пытавшегося передать Киеву данные о ВКС 12 апреля, 08:09 На Кубани задержали мужчину, пытавшегося передать Киеву данные о ВКС. Фото © Минобороны РФ

В Краснодарском крае мужчина связался с Главным управлением разведки Минобороны Украины и собирался передать туда сведения о работе силовых структур в регионе. Возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в краевом УФСБ России.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан местный житель, который по собственной инициативе установил отношения сотрудничества с представителем ГУР МО Украины и дал своё согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС РФ и других силовых органов на территории Краснодарского края", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что к девяти годам заключения приговорили 19-летнего жителя Липецкой области, который хотел примкнуть к запрещённой в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"* и для этого попытался поджечь взлётно-посадочную полосу военного аэродрома.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Авторы Татьяна Миссуми