Жителю Липецкой области дали 9 лет тюрьмы за попытку поджога военного аэродрома

К девяти годам заключения приговорили 19-летнего жителя Липецкой области, который хотел примкнуть к запрещённой в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"* и для этого попытался поджечь взлётно-посадочную полосу военного аэродрома. Об этом со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда передаёт ТАСС.

Представитель суда Ирина Жирнова рассказала журналистам, что молодого человека в рамках процесса, который прошёл за несколько судебных заседаний, признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Покушение на госизмену в виде перехода на сторону противника", ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ "Покушение на совершение теракта" и ч.1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Сообщается, что первые три года из девяти он проведёт в тюрьме, после чего мужчину отправят в колонию строгого режима.

Стоит отметить, что злоумышленник полностью признал свою вину. Приговор в законную силу ещё не вступил, поэтому защита 19-летнего жителя Липецкой области ещё может обжаловать его в апелляционном порядке.

Ранее Life.ru писал, что в Липецкой области полиция провела обыск у женщины, поддержавшей теракт в "Крокус сити холле". Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, свой поступок она объяснила влиянием алкоголя.