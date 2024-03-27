Липецкая полиция провела обыск у женщины, поддержавшей теракт в "Крокусе"
В Липецкой области полиция провела обыск у женщины, поддержавшей теракт в "Крокус сити холле". Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, свой поступок она объяснила влиянием алкоголя. Судя по видео, она, протрезвев, поняла, что натворила, и начала ждать правоохранителей.
В Липецке полиция пришла с обысками к женщине, оправдывавшей теракт в "Крокусе". Видео © VK / УМВД России по Липецкой области
"Я знаю, по какому поводу [вы пришли]. Я высказала своё мнение: то, что в Москве убили людей, а их убили мало и нужно было больше. Очень много выпила, и у меня агрессия понеслась", — заявила она.
Напомним, вышеназванная женщина поставила на уши Липецкую область своим, мягко говоря, спорным мнением о теракте в "Крокусе". Громкое заявление женщина сделала во время стрима в одной из соцсетей. В частности, она одобрила действия боевиков и возмутилась повышенным вниманием к трагедии. Полиция начала проверку. У женщины изъяли технику для проведения стрима. Также назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование её высказываний. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли стрельбу по людям, ожидавшим начала концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, известно, что они собирались перейти российско-украинскую границу. В результате трагедии погибло 140 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта террористов заключили под стражу, однако в деле есть и другие фигуранты. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих сообщников боевиков, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю террористов.