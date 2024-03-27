Липецкая полиция провела обыск у женщины, поддержавшей теракт в "Крокусе"

В Липецкой области полиция провела обыск у женщины, поддержавшей теракт в "Крокус сити холле". Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, свой поступок она объяснила влиянием алкоголя. Судя по видео, она, протрезвев, поняла, что натворила, и начала ждать правоохранителей.

В Липецке полиция пришла с обысками к женщине, оправдывавшей теракт в "Крокусе". Видео © VK / УМВД России по Липецкой области

"Я знаю, по какому поводу [вы пришли]. Я высказала своё мнение: то, что в Москве убили людей, а их убили мало и нужно было больше. Очень много выпила, и у меня агрессия понеслась", — заявила она.