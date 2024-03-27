Кричал и матерился: Мужа экс-гендира "Новой Голландии" арестовали после дебоша в полиции
Мужа экс-директора "Новой Голландии" арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство
Задержанный ранее в Санкт-Петербурге Николай Конашенок получил 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщает руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своём телеграм-канале.
"Коллеги привлекли к административной ответственности Николая Конашенка по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Наказание: 14 суток административного ареста", — пояснила Лебедева.
Согласно протоколу, когда мужчину 25 марта в 21:50 привезли в дежурную часть 76-го отдела полиции Центрального района Петербурга он вёл себя неадекватно: кричал, махал руками, матерился, чем пугал окружающих.
Напомним, петербуржца задержали в аэропорту Пулково при попытке сбежать в Ереван. Он попал в поле зрения правоохранителей после публикации постов с высмеиванием теракта в "Крокусе". Его жене Роксане Шатуновской из-за этого даже пришлось покинуть должность гендиректора "Новой Голландии". Сам Николай Конашенок — реставратор мебели со свалок. Против него завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма.
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