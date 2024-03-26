Как живёт экс-руководитель петербургского проекта "Новая Голландия" Шатуновская, чью карьеру разрушил болтливый муж У одной из самых известных людей Санкт-Петербурга Роксаны Шатуновской не было проблем. Отличная работа, влияние в городе, дружба с влиятельными людьми. Но всё перечеркнул одним постом про трагедию в московском "Крокус сити холле" её малоизвестный художник-муж. 26 марта, 18:24 Николай Конашенок и Роксана Шатуновская. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Шитов Василий, © Telegram / conachainoque / roxxrocks

Что сказал художник Конашенок

— Почему Крокус, а не Кремль? Перепутали? — запостил Николай Конашенок, до того момента неизвестный никому художник-декоратор-столяр. Сейчас всё это удалено, а соцсети подонка закрыты.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / conachainoque

"По горячим следам" выяснилось, что супруга Конашенка — Роксана Шатуновская, недавно вошедшая в топ-50 самых знаменитых людей Петербурга. Она тринадцать лет руководила яркой городской достопримечательностью — островом Новая Голландия, возведённым в 1719 году для нужд судостроителей. Именно при ней это историческое место обрело юридическую форму автономной некоммерческой организации, заполнилось модными кафешками и стало популярным среди молодёжи. Но из-за слов её мужа всё пошло наперекосяк. На соцсети "Новой Голландии" обрушилось море негатива, а самой директрисе пришлось в срочном порядке уволиться.

— Руководство "Новой Голландии" всегда придерживалось общечеловеческих ценностей, и по обоюдному согласию мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания. Я хочу уточнить, что мой муж никогда не работал в "Новой Голландии" и не имеет к ней отношения. Лично я не поддерживаю и осуждаю сказанное моим мужем, всем сердцем соболезную жертвам теракта, но остаюсь со своей семьёй. Поэтому я покидаю пост и ухожу из проекта, — написала Роксана Шатуновская в Instagram*, а потом закрыла страницу. Соцсети "Новой Голландии" разместили траурный пост и отключили комментарии.

Муж Роксаны Николай Конашенок попытался скрыться в Армении, но был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пулково. Его проверят на публикацию экстремистских постов. Есть видео, снятое в отделе, где он извиняется и кается.

— Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм. Совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Ещё раз приношу всем свои самые искренние извинения, — сказал на камеру задержанный.

Задержание мужа бывшего гендиректора "Новой Голландии" в аэропорту Пулково. Видео © МВД

Как живёт семья Шатуновской

У Николая Конашенка есть ИП в сфере столярных и плотничных работ. Его контакты указаны как основные для мебельного ателье. Прежде Конашенок был журналистом в "Собаке", а также в "Коммерсанте" и "Афише".

Николай Конашенок. Фото © Telegram / conachainoque

Хоть это и не отображено на портале госзакупок, Конашенок является господрядчиком. Он сам похвалился, что участвовал в проекте реновации библиотеки Санкт-Петербургской классической гимназии № 610.

Также Конашенок занимается пивным бизнесом. Некогда он публиковал объявление о найме официантов в новую брюссельскую пивную, а сейчас числится инвестором компании, разливающей хмельной напиток в одном из исторических домов на улице Подрезова.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / conachainoque

Николай Конашенок из интеллигентной семьи. Его мать работает главным пиарщиком Дома культуры Льва Лурье. Отец изучал гидрометеорологию и написал книгу о Марсе и Венере. К слову, родителей Конашенок тоже подставил. Его матери пишут гадости в комментариях. Часть соцсетей она уже закрыла, разместив чёрный аватар.

Роксана Шатуновская. Фото © Telegram / roxxrocks

Супруга Конашенка — Роксана Шатуновская — из более родовитой по советским меркам семьи. Для неё родные сразу три города: Душанбе, Москва и Петербург. Её отец известный советский писатель Марк Шатуновский. Её мать, Наргис Сахибова, прославилась, когда открыла первый в России монобрендовый бутик Laroche. Все члены семьи числились в девяностых и нулевых сотрудниками французского издательства Hachette Filippacchi Press, которое выпускало в России журналы L’Officiel и Elle. Роксана действительно была там редактором моды.





Роксана Шатуновская и Николай Конашенок занимают трёшку в ЖК бизнес-класса "Тапиола" на набережной Обводного канала на территории нового благоустроенного квартала. Цена 30 млн рублей.

От родителей паре досталась и другая недвижимость. Пятикомнатная квартира в отреставрированном доходном доме Сан-Галли у площади Восстания — в ста метрах от Невы. Это самый центр Петербурга. Стоимость такого актива — около 40 млн рублей. А также апартаменты стоимостью до 40 млн рублей в конструктивистском доме возле Москвы-реки у Новодевичьего монастыря в столичном престижном районе Хамовники.

Авторы Пётр Егоров